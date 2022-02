Video: Williams loopt warm voor onthulling nieuwe bolide

Vanmiddag trekt het team van Williams het doek van hun nieuwe FW44. De legendarische Britse renstal gaf al eerder aan dat men een nieuwe livery kan verwachten. Gisteren maakte ze bekend dat ze een nieuwe deal hebben gesloten met batterijengigant Duracell en dat heeft invloed op de team kleuren.

Om de fans alvast warm te laten lopen voor de onthulling van de nieuwe wagen deelt het team een indrukwekkend filmpje. Op de sociale kanalen deelt de ploeg een video waarin coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon een prominente rol inspelen. De korte video geeft nog geen geheimen vrij over de nieuwe livery.

Today, our journey continues 👊



We are ready. We are Williams.



