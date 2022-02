Hamilton deelt nog meer foto's uit stille periode

Lewis Hamilton verscheen vorige week weer in de openbaarheid. De Brit liet weer van zich horen op de sociale media en sindsdien is hij weer volledig terug in de sociale digitale wereld. Hij deelt dan ook weer volop wat hij allemaal uitvoert in de voorbereiding op het aankomende Formule 1-seizoen.

Eerder in de week deelde Hamilton al enkele foto's van wat hij uitspookte in zijn periode van stilte. Nu blijkt dat hij ook met zijn vrienden de hort op was. In een soortgelijk bericht deelt Hamilton nu nog zo'n setje foto's. Er is te zien dat Hamilton aan het windsurfen is en alles op alles zet in een bordspelletje.