Norris verwacht nieuwe statements na schrappen knielmoment

Afgelopen week maakte de Formule 1 bekend dat men aankomend seizoen stopt met het knielmoment voorafgaand de races. De coureurs kregen de afgelopen twee seizoenen de kans om voorafgaand de wedstrijd op een knie te gaan zitten. Het was een statement tegen racisme, geïnspireerd op de acties van American Football-speler Colin Kaepernick.

Sinds 2020 deden de Formule 1-coureurs hieraan mee nadat de wereld werd gechoqueerd door de moord op George Floyd. De sport zelf kwam met de campagne 'We Race As One' en daarmee willen ze nu stappen gaan zetten. Het is de bedoeling dat men woorden gaan omzetten in daden.

GPDA

Niet alle coureurs knielden de afgelopen seizoenen voorafgaand de races. Lando Norris was wél één van de knielers. De Britse McLaren-coureur sloot zich aan bij het initiatief. Hij verwacht dat de coureurs met een passend vervolg op deze actie zullen komen. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich af: "Ik weet nog niet wat we van plan zijn. We hebben binnenkort met de GPDA gesprekken met de Formule 1 over wat de plannen zijn. Wij moeten als coureurs dit soort zaken naar voren brengen om ze bespreekbaar te maken. Wij komen dagelijks op tv dus we willen en kunnen dit bereiken."

Andere manieren

Norris heeft er echter alle vertrouwen in. De Brit verwacht dat er echter snel een oplossing gaat komen over nieuwe acties: "De sport heeft in de winter ongetwijfeld nagedacht over nieuwe manieren om een gebaar te maken. Ik weet nog niet hoe het eruit komt te zien dus het is nog veel te vroeg om er iets over te zeggen. Naast knielen zijn er waarschijnlijk ook nog andere manieren om dingen aan het licht te brengen."