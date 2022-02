Marko complimenteus over Hamilton: "Hij en Verstappen zijn echte meesters"

Het heeft er alle schijn van dat Lewis Hamilton aankomend seizoen gewoon weer op de grid staat. De toekomst van de Britse zevenvoudig wereldkampioen werd lange tijd onzeker geacht. Hij zweeg immers geruime tijd waardoor het geruchtencircuit beweerde dat hij zijn helm aan de wilgen ging hangen.

Vorig weekend maakte Hamilton echter zijn comeback in de openbaarheid. De Brit meldde zich weer op social media en sindsdien deelt hij weer vrolijk allerlei foto's en video's met zijn fans. Het is dan ook de verwachting dat hij aankomend seizoen weer in de cockpit kruipt bij zijn team Mercedes, hier krijgt hij te maken met een nieuwe teamgenoot in de vorm van George Russell.

Meesters

Ook bij concurrent Red Bull Racing zijn ze verheugt met het waarschijnlijke doorgaan van de Brit. Red Bull-adviseur Helmut Marko is zeer in zijn sas met het nieuws. Hij ziet zijn pupil Max Verstappen en Hamilton als de allerbeste. Tegenover Servus TV is hij duidelijk: "Ik moet zeggen dat Hamilton briljante kwalificaties neerzette voor de races. Maar ze zijn met zijn tweeën. Dat is wat Verstappen en Hamilton beter maakt dan de rest. Ze zijn gewoon echte meesters."

Groter

De kracht van Hamilton maakt van Marko eigenlijk een nog trotser man. Zijn coureur Verstappen versloeg de Brit immers in het kampioensduel. "Ik denk dat Hamilton in 2021 in de vorm van zijn leven was. Als wij sneller werden, dan werd hij alleen maar sterker. Het feit dat wij wonnen van een zevenvoudig wereldkampioen op de toppen van zijn kunnen, dat maakt ons succes alleen maar groter."