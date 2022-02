Sainz heeft groot respect voor Verstappen: "Bewonder zijn lef"

Carlos Sainz gaat aankomend seizoen proberen zijn perfecte eerste Ferrari-jaar een goed vervolg te geven. De Spanjaard was vorig jaar een van de grote verrassingen van het veld. In zijn eerste jaar voor de rode renstal versloeg hij immers direct zijn hoog aangeschreven teamgenoot Charles Leclerc, iets wat vrij weinig mensen hadden zien aankomen.

Sainz eindigde nipt boven zijn Monegaskische teamgenoot in het wereldkampioenschap. Zijn resultaten waren daarnaast ook beter. De Spanjaard eindigde regelmatig op het podium, tijdens de seizoensfinale flankeerde hij kemphanen Verstappen en Hamilton op het ereschavot. Zijn teammaat Leclerc pakte wel twee poles maar op de zaterdag worden de punten niet verdeeld, Sainz was op zondag vrijwel altijd vlotter.

Zwakke punten

Het kwam ook als een grote verrassing voor Sainz zelf. Voorafgaand het seizoen had hij zelfs nog aangegeven dat hij dacht dat hij Leclerc niet zou verslaan. Een jaar later kijkt hij daarop terug tegenover Corriere della Sera: "Het was een logisch antwoord omdat ik nog veel moest leren en hij is een sterke tegenstander. Maar ik was tegelijkertijd wel overtuigd van het feit dat ik het kon doen. Maar jongens als Leclerc, Norris, Verstappen en Hamilton hebben geen zwakke punten."

Verstappen

Aankomend seizoen wil Ferrari weer gaan meevechten om de prijzen. Maar dan moeten ze wel eerst afrekenen met regerend wereldkampioen Max Verstappen. Sainz heeft veel respect voor zijn voormalige teamgenoot: "Ik bewonder hem omdat hij snel is in elke situatie. Ook bewonder ik zijn lef dat hij toont bij het volgen van zijn eigen route, denk bijvoorbeeld aan een cruciale inhaalactie. Er is niets aan hem wat ik echt haat."