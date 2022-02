Oracle betaalt 500 miljoen als titelsponsor van Red Bull

Red Bull Racing onthult vandaag de nieuwe RB18. Opvallend genoeg is op de uitgelekte beelden te zien dat er een grote nieuwe naam op de wagen staat: Oracle. Het bedrijf gaat een grote samenwerking met Red Bull aan, sterker nog Oracle is de nieuwe titelsponsor van Red Bull.

Dat betekent dat Max Verstappen en Sergio Perez vanaf nu racen voor het team van Oracle Red Bull Racing. Tijdens de presentatie van de RB18 onthulde Red Bull de samenwerking. De samenwerking gaat zeer ver en de logo's zullen veelvuldig aanwezig zijn op de wagens van Verstappen en Perez. Met de sponsordeal haalt Red Bull een megadeal binnen, met de deal is zo'n 500 miljoen dollar gemoeid. Oracle en Red Bull hebben een contract van 5 jaar getekend.

It's official @Oracle 🤝 Launching into a new chapter of innovation in #F1 with our title partner 💪