Hamilton deelt bezigheden uit zijn periode van stilte

Afgelopen weekend liet Lewis Hamilton na een lange periode van stilte weer van zich horen. De Britse Mercedes-coureur zweeg sinds zijn nederlaag in het kampioensduel maar verscheen in het weekend plotsklaps weer op social media. Sindsdien is Hamilton weer helemaal terug en lijkt het erop dat hij straks gewoon weer in de Mercedes kruipt.

Het was lange tijd onduidelijk wat Hamilton uitspookte tijdens zijn periode van stilte. De Brit lijkt zich hiervan bewust te zijn en hij deelt dan ook maar wat graag wat zijn bezigheden waren. Het lijkt erop dat hij vooral op pad was met zijn familie. Daarnaast deelt hij ook een foto van zijn riddering.