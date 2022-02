Mazepin: "Ik ga dit jaar punten scoren"

Nikita Mazepin gelooft dat hij dit jaar een goed seizoen zal draaien en klaar is om zich te mengen voor de strijd in het middenveld. Dat zal dan moeten gebeuren met een wagen van Haas die een stuk competitiever is dan het afgelopen jaar.

De F1-carrière van de in Moskou geboren coureur bestond tot nu toe alleen uit het rijden aan de achterkant van het veld, want de Haas uit 2021 was te langzaam om de concurrentie uit te dagen, behalve af en toe een Williams.

Ironisch genoeg kwam hij in Bakoe vóór Lewis Hamilton over de eindstreep, maar alleen omdat de zevenvoudig wereldkampioen bij de herstart de eerste bocht te ruim had genomen en in de twee resterende ronden van de race veel terrein verloor.

Doelstelling 2022

Hoewel Hamilton waarschijnlijk geen doelwit zal zijn, wil Mazepin in 2022 op permanente basis tegen andere auto's om posities racen in plaats van vaak op een ronde te worden gereden. Het team verwacht dat de Haas VF-22 een grote upgrade is ten opzichte van zijn voorganger.

In gesprek met GPFans zegt Mazepin: "Ik ben er 100% klaar voor. Ik had vorig jaar een paar goede gevechten met een paar snellere auto's en ik voelde me op mijn gemak. Voor mij is het vooral vechten met mensen, ik moet precies weten waar mijn achtervleugel eindigt en waar de voorvleugel eindigt, zodat ik exact weet hoe ik mijn auto naast hen moet positioneren."

"Ik heb het gevoel dat ik dat vertrouwen heb. Ik weet nog dat het bij de eerste race in Bahrein heel eng was omdat de auto's heel lang en breed zijn. Nu zit ik op een goede plek, dus rijden met een meer gebalanceerde auto en een meer voorspelbare auto zou het makkelijker en plezieriger moeten maken. Het leven in de F1 is niet consequent voor iedereen. Maar we wisten altijd waar we aan begonnen en 2022 is het jaar waarin we de dingen op een rijtje zetten. Ik denk dat ik op een goede plek zit om precies dat te doen."

Hoge verwachtingen

Het aanvankelijke doel voor Haas is zeker om op zijn minst op gelijke hoogte te komen met Williams, Alfa Romeo of welke andere teams er ook achteraan rijden, in de hoop dat ze ergens in de buurt kunnen komen van hun meest recente respectabele puntentotaal van 28 in het seizoen 2019.

"Ik probeer conservatiever te zijn met mijn gedachten, mijn ambities, want je moet je maximaal inspannen en er dan voor zorgen dat je verwachtingen niet te hoog zijn," voegde Mazepin eraan toe. "Soms, als je verwachtingen te hoog zijn, probeer je te veel en eindig je met slechtere resultaten."

"Ik denk dat het nooit makkelijk zal worden, want de andere negen teams op de grid zitten ook niet te slapen. Iedereen wil punten pakken voor het kampioenschap. Het is moeilijk, maar ik ben er zeker van dat we beter zullen zijn dan vorig jaar. Dat is ons doel. Ik ben ervan overtuigd dat we op een gegeven moment voor de punten gaan strijden."