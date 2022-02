Red Bull maakt zich zorgen over levensduur carrière Verstappen

Max Verstappen is nog geen twee maanden wereldkampioen Formule 1 maar bij Red Bull Racing zou men zich zorgen maken over de levensduur van de carrière van de Nederlander. Helmut Marko van Red Bull gelooft dat titelgevechten zoals die in 2021 de carrière van Verstappen kunnen verkorten.

Verstappen leverde samen met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een klassieke rivaliteit voor het kampioenschap in 2021, een seizoen van wendingen waarin beide coureurs met hetzelfde aantal punten de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi ingingen.

Nadat hij bij de start de leiding had genomen van Verstappen, leek Hamilton op weg naar de overwinning en daarmee zijn recordbrekende achtste wereldtitel. De late Safety Car veranderde echter het verloop van de race. De Nederlander stopte voor vers rubber en toen het veld eenmaal was vrijgegeven voor een laatste ronde, gebruikte Verstappen die banden optimaal om Hamilton te passeren en de overwinning te pakken - en het eerste wereldkampioenschap van zijn carrière.

Angst

Het is begrijpelijk dat het epische seizoen van 22 races zijn tol eiste van het Red Bull-team en Verstappen zelf. Zo erg zelfs dat Marko bang is voor de gevolgen van een herhaling. Als Verstappen de komende jaren consequent meer van dit soort gevechten heeft om de titel, gelooft Marko zeker dat dit de tijd zou verkorten dat Verstappen in de Formule 1 blijft.

"We zaten allemaal op de limiet", vertelde Marko aan Autorevue. “Je bent ook veel vatbaarder voor griep. Godzijdank kregen sommige mensen het coronavirus pas na Abu Dhabi, zoals onze teambaas Christian Horner. Dat was een goede timing."

"Max zei ook dat hij zo'n intensiteit niet meer aankon. Hij wil nog wel een tijdje racen, maar als dit elk jaar op dezelfde manier gaat, dan beperkt dat zijn carrière."