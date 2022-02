Albon over 'directe' Verstappen: "Max doet niet aan bullshit"

'Oh my Lord Max' schreeuwt Alexander Albon tegen Max Verstappen over de boordradio toen de Nederlander over de streep kwam als de nieuwe 'koning' van de Formule 1. Deze emotionele uitspatting onderstreept de goede band die de twee twintigers met elkaar hebben.

Albon komt voor het eerst in contact met de Nederlander sinds zijn terugkeer bij de Red Bull-familie in 2019 en leert Verstappen steeds beter kennen in hun gezamenlijke tijd bij de hoofdmacht Red Bull Racing. Albon weet dus als geen ander hoe de Nederlander in elkaar steekt.

Direct en eerlijk

Volgens Albon houdt zijn voormalig teamgenoot beide beentjes op de grond en de Williams-coureur typeert hem als een echte Hollander: direct en niet op zijn mondje gevallen. "Hij is erg eerlijk, Max doet niet aan bullshit", vertelt de Thai aan FORMULE 1 Magazine. "Je zou kunnen zeggen dat hij echt Nederlands is!"

Sommige fans en F1-prominenten noemen deze houding arrogant, maar Albon is daar niet mee eens. "Hij is zelfverzekerd, maar zeker niet arrogant. Hij heeft gewoon vertrouwen in wat hij doet."

Gewone jongen

Verstappen is in binnen -en buitenland een superster, maar Albon ziet de roem niet naar zijn hoofd stijgt. De wereldkampioen van 2021 doet hetzelfde als velen anderen van zijn leeftijd. "Max houdt van gamen en ik game ook graag. We spelen dus ook soms samen”, zegt Albon. "Hij is eigenlijk een heel gewone jongen. Zeker als je bedenkt hoe bekend hij is en wat hij al bereikt heeft. Max is veel normaler dan veel mensen zouden denken."