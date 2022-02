Ocon merkte niets van reputatie Alonso: "Geweldige samenwerking!"

Fernando Alonso keerde afgelopen seizoen terug in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wil bij Alpine oude tijden laten herleven en daar slaagde hij afgelopen seizoen zeer aardig in. In zijn comeback jaar stond de ervaren rot in Qatar op het podium en reed hij regelmatig in de punten.

Daarnaast toonde Alonso zich een ware teamplayer. Dit is opvallend aangezien de Spanjaard in het verleden nogal eens interne duels uitvocht. Zijn samenwerking met Lewis Hamilton bij McLaren in 2007 was bijvoorbeeld op zijn zachts gezegd niet bepaald gezellig. Maar alles lijkt tegenwoordig anders en vorig seizoen toonde Alonso zich een gentleman en hielp hij teammaat Esteban Ocon waar dat maar kon.

Reputatie

Ocon was op zijn beurt gewaarschuwd voor de fratsen van zijn nieuwe teamgenoot. Hijzelf merkte er niet bijster veel van maar hij was wel op de hoogte van het verleden. Bij RACER deelt hij wat hem werd uitgelegd: "Veel mensen zeiden dat het nogal lastig is om met Fernando te werken. Hij zou een reputatie hebben waar hij teamgenoten echt zou breken en dat werk."

Snel

De Fransman heeft echter helemaal niets gemerkt van de beruchte reputatie van zijn ervaren teamgenoot. Hij kon het perfect vinden met Alonso. Sterker nog zonder de hulp van de Spanjaard had Ocon waarschijnlijk niet gewonnen in Hongarije. "We hadden gewoon een geweldige samenwerking. Hij is een bizarre racer, hij is zó snel! Hij is zeker de snelste teamgenoot die ik in tijden heb gehad."