MotoGP-bons walgt van Formule 1-afloop: "Ik wil zo'n finale niet"

De Formule 1 kende vorig jaar een zeer wervelend seizoen. De koningsklasse van de autosport werd gekenmerkt door het titelduel tussen kemphanen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee gingen met een gelijk aantal punten de seizoensfinale in en in de allerlaatste ronde trok Verstappen aan het langste eind.

Maar na de finishvlag volgde vooral een stroom aan controverse. Verstappen was wereldkampioen maar bij Hamiltons team Mercedes waren ze des duivels. De safety car-procedure voorafgaand de laatste beslissende ronde was in hun ogen niet goed uitgevoerd. Na lang gesteggel trok Mercedes hun keutel in maar de woede bleef. Hamilton hield op zijn beurt zijn kaken stijf op elkaar, iets wat hij tot de dag van vandaag volhoudt.

Deze manier

Wereldwijd keken vele miljoenen mensen naar het waanzinnige tafereel. Ook in de wereld van de tweewielers viel het duel op. MotoGP-bons Carmelo Ezpeleta keek zijn ogen uit en hoopt dat dit soort situaties zich niet voordoen in zijn sport. Tegenover Marca is hij duidelijk: "Ik wil zo'n finale niet in de MotoGP. Natuurlijk zou ik het leuk vinden als er twee coureurs tot de race zouden vechten. Maar op deze manier? Nee, dat niet."

Controverse

De enorme stroom aan controverse viel niet bepaald in goede aarde bij Ezpeleta. De motoren-man walgt van het politieke steekspel in de koningsklasse van de autosport: "Het was een fantastisch wereldkampioenschap. Het gevecht duurde tot het bittere eind maar er was ook controverse en dat is niet goed. Ik houd er niet van dat er achteraf vragen de kop opstaken en dat de runner-up zwijgt."