Verstappen rijdt voor het eerst met nummer 1: "Hopelijk komt nummer 33 volgend jaar niet terug"

Max Verstappen gaat aankomend seizoen voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een wereldtitel verdedigen. De Nederlandse Red Bull-coureur zal dat doen met een nieuw startnummer. Als regerend wereldkampioen mag hij namelijk rondrijden met het kampioensnummer 1. Hij pakt deze kans men beide handen aan en laat zijn gebruikelijke nummer 33 minimaal een jaar links liggen.

Afgelopen week kroop Verstappen weer achter het stuur van een Formule 1-bolide voor een speciaal, veelbesproken promotiefilmpje. Hij vertrok namelijk naar Oostenrijk om daar een video op te nemen met een lokale ijsrijder. Gezamenlijk reden ze over het ijs en Verstappen deed dat met zijn gloednieuwe startnummer. Hierdoor kreeg men voor het eerst een beeld van de Red Bull met het kampioensnummer.

Het is voor het eerst in lange tijd dat er weer een coureur met startnummer 1 aan de start staat. Lewis Hamilton bleef de afgelopen jaren namelijk gewoon rijden met zijn gebruikelijke startnummer 44. Verstappen zelf is in zijn nopjes met zijn nieuwe startnummer. Op zijn eigen site spreekt hij zich erover uit: "Hoe vaak krijg je deze kans? Nummer één is het beste nummer dat er is dus voor mij was het een eenvoudige keus. Hopelijk komt nummer 33 volgend jaar niet terug."