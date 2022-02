Schumacher maakt zich niet druk over dubbelrol: "Als Ferrari mij nodig heeft sta ik er"

Mick Schumacher debuteerde afgelopen seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. De jonge Duitser kende een wisselvallig eerste jaar en kon in de rampzalige Haas niet al teveel potten breken. Hij scoorde dan ook geen enkel punt maar hij maakte wel genoeg indruk op zijn andere werkgever.

Schumacher is namelijk naast Haas-coureur ook onderdeel van het juniorenteam van Ferrari. Hij heeft een goede indruk achter gelaten op de Italiaanse renstal want hij zal aankomend seizoen ook enkele races optreden als reservecoureur voor de legendarische Italiaanse ploeg. Dat betekent dat de kans reëel is dat hij plaats mag nemen in één van de Ferrari's tijdens het aankomende seizoen.

Staan

Toch zal Schumacher zich voornamelijk richten op zijn taak als Haas-coureur. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports is hij er duidelijk over: "Het zou leuk zijn om op een dag in een Ferrari te zitten maar momenteel ligt mijn focus vooral op het team van Haas. Maar als Ferrari mij nodig heeft, dan zal ik er zeker staan."

Goede richting

De Duitser wil dan ook zo goed mogelijk voor de dag komen in zijn Haas. Hij heeft in ieder geval veel vertrouwen in zijn tweede jaar bij het Amerikaanse team: "Het is mijn doel om zo goed mogelijk voor de dag te komen met Haas. Wat er gebeurt in de toekomst zien we dan wel weer. Hopelijk kan ik mijzelf laten zien bij Haas. Als dat gebeurt dan beweegt het zich in de goede richting."