McLaren coureurs melden zich voor het eerst in 2022 op de fabriek

Aan het eind van deze maand melden de heren coureurs zich weer achter het stuur van hun bolides. Ze zullen dan beginnen aan de eerste wintertest van het jaar op het circuit van Barcelona in Spanje. Elk team is dan ook hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen.

Ook bij het team van McLaren begint het te lopen. Vorige week werd de nieuwe auto voor het eerst opgestart en nu hebben ook coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo zich weer gemeld bij het team. De twee zijn teruggekeerd na een lange vakantie waarbij ze allebei de uithoeken van de wereld bezochten.

Day one and he's already up to mischief in the office. 😆



👋 @DanielRicciardo. pic.twitter.com/MGVI2Pf2pA — McLaren (@McLarenF1) February 2, 2022

Ricciardo vertrok in de vakantieperiode naar zijn thuisland Australië om daar zijn vrienden en familie weer te bezoeken. Het was voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie dan hij zich weer kon melden in zijn moederland. Nu is hij echter weer terug op de fabriek in Woking.