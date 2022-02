Red Bull blijft Masi steunen: "Gaat ten onder als alles wordt uitgezonden"

Over iets minder dan twee maanden gaat het nieuwe Formule 1-seizoen alweer van start. Maar wie er dan in het kantoortje van de wedstrijdleider zit is nog steeds niet duidelijk. De zwaar bekritiseerde Michael Masi heeft immers nog geen duidelijkheid over zijn toekomst. De hele Formule 1-wereld wacht het veelbesproken onderzoek van de FIA af.

Autosportfederatie FIA is immers een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi. Tijdens de seizoensfinale maakte Masi enkele veelbesproken beslissingen en de rest is inmiddels geschiedenis. Masi lag tijdens het seizoen veelvuldig onder vuur. De Australiër moest regelmatig in het heetst van de strijd ingrijpen en kreeg daarnaast ook nog eens te maken met boze teambazen. Veel teambazen schreeuwden regelmachtig direct is Masi's oor.

Whiting

Bij Red Bull Racing vindt men de kritiek op Masi nogal overtrokken. Sterker nog, sportief directeur Jonathan Wheatley neemt het op voor de Australiër. Wheatley was te gast in de podcast 'The Jack Threlfall Show' en was daar zeer positief: "Micheal Masi is een talent en hij werd zeer vroeg naar voren geschoven om hopelijk in de voetsporen van Charlie Whiting te treden. Voor de mensen die het niet weten, Charlie was een goede vriend van mij en hij was de wedstrijdleider. Hij overleed in 2019 en hij heeft een enorm gat achtergelaten bij de FIA."

Probleem

Wheatley denkt dat de uitgezonden radioboodschappen van vorig seizoen hebben bijgedragen aan de negatieve beeldvorming omtrent Masi. Vorig seizoen kon het publiek thuis op de bank namelijk voor het eerst meeluisteren naar het radioverkeer tussen de wedstrijdleider en de teams. Wheatley is er kritisch over: "Wij als teams hebben Michael altijd gesteund en we hebben vaak goed samengewerkt. Dat ging altijd heel erg goed maar het gaat ten onder als alles wordt uitgezonden. Daar ligt het probleem."