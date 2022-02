Vettel en Bottas kruisen degens in de sneeuw

Aankomend weekend staat de prestigieuze Race of Champions weer op het programma. De aankomende editie van het event lijkt bij voorbaat al bijzonder te gaan worden. De topcoureur zullen namelijk gaan racen op sneeuw en ijs in Pite Havsbad in Zweden. De deelnemerslijst is zeker niet slecht.

Veel gerenommeerde topcoureurs uit het heden en het verleden verschijnen aan de start in Zweden. Voormalig Formule 1-coureurs David Coulthard en tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen staan bijvoorbeeld aan de start. Ook huidige Formule 1-helden Mick Schumacher, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas verschijnen aan de start.

Meer over Sebastian Vettel Domenicali luistert naar kritiek Vettel: "Constructieve kritiek neem ik ter harte"

Check out the full draw for the individual competition! 💣



What's your favourite duel and who's your pick? #ROCSweden pic.twitter.com/KizHEzlIuP — #ROCSweden (@RaceOfChampions) February 1, 2022

Vettel en Bottas zullen elkaar al vroeg treffen in het individuele kampioenschap. De twee Formule 1-coureurs zijn namelijk aan elkaar gekoppeld voor de kwartfinale van het toernooi. Schumacher zal een voorronde moeten rijden tegen W-Series kampioen Jamie Chadwick.