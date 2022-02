Verstappen koestert geen wrok jegens de stewards: "Geen kwaad bloed"

Max Verstappen kende in 2021 een zeer succesvol Formule 1-seizoen. De Nederlander vocht een verbeten titelduel uit met Lewis Hamilton maar kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Het titelduel was omgeven door controverse maar het leek geen indruk te maken op de Nederlandse Red Bull-coureur.

Met enige regelmaat moest Verstappen zich in 2021 bij de stewards melden. Meermaals werd hij bestraft voor zijn acties, beslissingen waar niet iedereen het mee eens was. In Italië kreeg hij bijvoorbeeld een straf opgelegd na zijn spraakmakende crash met Lewis Hamilton. In Brazilië kreeg hij een forse geldboete nadat hij aan Hamiltons achtervleugel had gevoeld in het parc fermé. Ook in Saoedi-Arabië werd hij op het matje geroepen.

Kwaad bloed

De Nederlander leek soms wel kind aan huis bij de stewards. Hij leeft echter niet op gespannen voet met hen. Verstappen wordt geciteerd door Motorsport-Total: "Over het algemeen had ik echt een zeer goede relatie met de stewards, dat was zelfs het geval als ik mij daar moest melden. Er was echt geen kwaad bloed."

Verbeterpunten

De wereldkampioen wil echter nog wel enkele dingen aanpassen. Maar zijn verbeterdrang gaat niet alleen over zijn relatie met de stewards. "Er zijn altijd wat dingetjes, denk bijvoorbeeld aan hoe wij ons als team kunnen verbeteren voor het aankomende seizoen. Het is heel erg normaal dat we alles bekijken."