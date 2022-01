Horner maakt zich niet druk: "Misschien heeft Haas een raket gemaakt!"

Red Bull Racing was lang bezig met de titelstrijd van vorig seizoen. Door het intense duel met Mercedes ging er wat minder aandacht uit naar de ontwikkeling van de bolide voor het aankomende seizoen. Dit kan zomaar voor enkele verrassingen gaan zorgen, andere teams zijn namelijk al zeer lang bezig met de 2022-bolides.

Het legendarische team van Ferrari is daar een goed voorbeeld van. De Italiaanse renstal wil aankomend seizoen sterk terugkomen na twee waardeloze seizoenen. Ferrari begon dan ook al vroeg in 2021 met de ontwikkelingen voor de aankomende auto. Bij Red Bull Racing was men echter drukker met de kampioensstrijd.

Ferrari

Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich echter niet al te veel zorgen. De Brit weet dat Ferrari al lang bezig is maar maakt zich niet druk. In gesprek met Motorsport.com spreekt een lachende Horner zich uit: "Pas als Ferrari bij de eerste race als snelste voor de dag komt en ons allemaal verplettert, dan kun je pas zeggen dat we last hebben gehad van het titelduel."

Haas

Horner verkeerd in opperbeste stemming en heeft zijn lolbroek van stal gehaald. Hij wijst namelijk naar nog een team: "Misschien heeft Haas straks een raket gebouwd! Maar nu zonder gekheid, we hebben een fenomenaal team en onze werknemers hebben echt keihard doorgewerkt. We hebben vanzelfsprekend geen garantie dat we met het nieuwe reglement weer competitief gaan zijn."