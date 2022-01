Italiaanse media: 'Nieuwe Red Bull faalt bij eerste crashtest'

De Italiaanse editie van Motorsport.com meldt dat de nieuwe Red Bull-auto faalde bij het doorstaan van een crashtest voor het chassis.

"In Cranfield, waar de Britse teams samenkomen voor dynamische tests, zou Red Bull een storing in de voorkant van de auto hebben geregistreerd die het team uit Milton Keynes zou dwingen om de voorkant te veranderen, zodat het vermogen om energie te absorberen van de neus en het chassis meer dan voldoende is,'' aldus een ingewijden journalist.



Geen zorgen

Het team van Max Verstappen maakt zich echter geen zorgen, volgens het Italiaanse Motorsport.com. Adrian Newey en zijn technici zullen het ontwerp moeten versterken en dat zal ruim op tijd af zijn voordat de pre-season-test beginnen in Barcelona eind februari.