Leclerc prijst Ferrari-fans: "Ze willen het gewoon niet missen!"

De Ferrari-coureurs kregen afgelopen week voor het eerst dit jaar de kans om de baan weer op te gaan. Charles Leclerc, Carlos Sainz en reservecoureur Robert Shwartzman reden op Ferrari's privécircuit Fiorano de eerste rondjes van 2022. Ze werkten enkele stevige testsessies af en dat bleef niet onopgemerkt.

Aan het begin van de week werd het duidelijk dat de Ferrari-coureurs weer de baan op zouden gaan. Ook de trouwe Ferrari-fans kregen hier lucht van en men trok dan ook naar het circuit vlakbij de fabriek van het team. Ze probeerden een glimp op te vangen voor hun in het rood gehulde helden.

De coureurs hadden zeker door dat er fans voor de poort stonden. Leclerc reed op donderdag zijn rondjes en was verrast hoeveel fans er aanwezig waren ondanks het koude weer. Tegenover La Gazzetta Dello Sport spreekt hij zich uit: "Vandaag is het echt heel koud maar ze willen de eerste afspraak van het jaar gewoon niet missen. Ik had tenminste de motor nog om mij warm te houden. Ze waren echt fantastisch!"