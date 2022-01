Aston Martin ontkent geruchten over grote problemen

Het team van Aston Martin barst overduidelijk van de ambities. De Britse renstal in Canadese handen wil meestrijden om de prijzen en daarvoor is een stap naar voren nodig. Aankomend seizoen liggen er kansen aangezien er compleet nieuwe reglementen in gaan en het startveld daardoor stevig door elkaar kan worden gehusseld.

Maar vandaag leek het erop dat er een kink in de kabel was gekomen. Meerdere media meldden namelijk dat het team ver achter op schema zou liggen en dat zelfs de eerste wintertest in Barcelona in gevaar zou komen. Het is opvallend aangezien Aston Martin het eerste team was dat een onthullingsdatum bekend maakte, op 10 februari trekken ze het doek van hun nieuwe wagen.

Shakedown

Het lijkt er echter op dat de zaakjes wat genuanceerder zijn dan eerder werd gesuggereerd. Volgens Motorsport.com is het namelijk zo dat het mogelijk wat krap wordt om een shakedown te doen voor de wintertests. Maar het lijkt er wel op dat de tests in Barcelona gewoon gehaald gaan worden.

Krack

Het team uit Gaydon gaat in 2022 op jacht naar successen met dezelfde coureurs als vorig jaar. Lance Stroll en Sebastian Vettel zitten gewoon weer achter het stuur maar moeten het wel doen met een nieuwe teambaas. Otmar Szafnauer verliet de renstal immers en werd enkele weken later opgevolgd door Mike Krack.