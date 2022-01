Mike Krack nieuwe teambaas Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft de zoektocht naar een nieuwe teambaas afgesloten. Slechts enkele weken na het vertrek van Otmar Szafnauer presteert het Britse team de nieuwe teambaas: Mike Krack. Hij zal het team gaan leiden onder de nieuwe regelementen die aankomende seizoen in gaan.

Krack was eerder werkzaam bij BMW. Bij het Duitse merk was hij de baas van de Global Motorsport Operation afdeling. Dat betekende dat hij verantwoordelijk was voor de Formule E, GT en ook de IMSA-programma's. Recent ging hij ook nog over de aankomende LMDH-bolide van het merk voor de races op Le Mans en Daytona. Krack was daarnaast ook betrokken bij het BMW-Sauber project.

Aston Martin Cognizant Formula One™ Team is delighted to announce that Mike Krack has been appointed as Team Principal.



Read more: — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 14, 2022

In een persbericht van het team laat Krack weten in zijn sas te zijn met zijn nieuwe baan. Hij dankt zijn nieuwe bazen: "Het is een enorme eer dat ik ben aangewezen als teambaas van het Aston Martin Formule 1 team. Ik heb Lawrence Stroll en Martin Whitmarsh enorm dankbaar dat ze mij deze fantastische kans hebben gegeven."