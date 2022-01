Bottas kijkt emotioneel terug op Mercedes-afscheid: "Traantje gelaten"

Valtteri Bottas reed vorig seizoen voor het laatst rond als Mercedes-coureur. De Fin kreeg geen contractverlenging en wordt aankomend seizoen vervangen door George Russell. Bottas reed sinds 2017 voor de Duitse ploeg en de verstandshouding leek prima in orde. Het team nam dan ook met veel respect afscheid van de Fin.

Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi poseerde het gehele team met een Bottas-masker en reed de Fin zelf rond in een speciaal racepak. Na afloop van de race kreeg hij ook nog eens een speciale boodschap op zijn stuur te zien. De ploeg nam uiteindelijk groots afscheid van hem op de fabriek compleet met speciale auto, vuurwerk en applaus.

Traantje

Het emotioneerde de normaal zo koele Bottas. De Fin was overdonderd door de verrassing en kon zijn geluk niet op. Hij geeft het toe in de podcast Suoraa puhetta minusta: "Hij was een grote verrassing voor mij. Het zou een gewone dag op de fabriek zijn waar we afscheid zouden nemen. Ze hadden veel uit de kast getrokken, speciaal voor mij. Daardoor moest ik wel even een traantje laten."

Cadeau

Naast het grootste afscheid besloot de Mercedes-top ook dat Bottas nog een speciaal cadeau moest krijgen. Hij kreeg dan ook een speciale bolide mee naar huis: "Ze hebben mij de 2017 wagen gegeven. Dat is de auto waarin ik mijn allereerste overwinning pakte. Maar ik heb er op dit moment alleen eventjes geen plek voor."