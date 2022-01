Capito wil niet dan Hamilton stopt: "Dat zou slecht zijn voor George"

Over ongeveer twee maanden barst het Formule 1-seizoen weer los. Het is echter nog maar de vraag of zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton dan wel aan de start staat. De Brit zwijgt immers al sinds de afgelopen seizoensfinale en men vraagt zich hardop af of hij wel doorgaat met racen.

Mercedes lijkt er in ieder geval vanuit te gaan dat Hamilton in Bahrein gewoon aan de start verschijnt. Op de sociale media plaatsen ze veelvuldig foto's van de Brit. Wel kunnen ze er met honderd procent zekerheid vanuit gaan dat George Russell zal rijden. De jonge Brit werd met veel bombarie gepromoveerd nadat hij enkele jaren voor Williams rond reed.

Slecht

Zijn voormalig teambaas Jost Capito hoopt dat zijn pupil goed voor de dag gaat komen bij Mercedes. Hij hoopt dan ook voor Russell dat Hamilton doorgaat. In gesprek met het Duitse RTL is hij er duidelijk over: "Ik denk dat het heel erg slecht zou zijn voor George. Hij kan Lewis dan niet verslaan en ik denk dat hij dat wel graag zou willen doen."

Plaats maken

Capito maakt zich niet druk over gehele situatie. Het maakt hem dan ook niet uit of Hamilton wel of niet gaat stoppen. Wel heeft hij nagedacht over een mogelijke opvolger: "Iedereen roept altijd dat er te weinig plaatsen zijn voor jonge coureurs. Ik denk dus dat iemand die al zeven keer wereldkampioen is geworden wel genoeg heeft gedaan en ruimte kan maken voor een talent."