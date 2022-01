Rallykampioen Ogier leeft mee met Hamilton: "Hij is bestolen"

De seizoensfinale van afgelopen seizoen doet nog steeds veel stof op waaien. De discutabele slotfase ,waarin Max Verstappen na een afgeraffelde safety car-fase de titel afsnoepte van rivaal Lewis Hamilton, wordt nog steeds veelvuldig besproken door kenners. Veel coureurs hebben er dan ook een mening over.

Hamilton was na afloop van de race in Abu Dhabi flink teleurgesteld. Hij leek lange tijd op weg naar zijn achtste wereldtitel maar de safety car en Verstappen staken daar een stokje voor. Sinds zijn nederlaag zwijgt Hamilton in alle talen en mede daardoor gaan er enkele flinke geruchten rond. Men denkt namelijk dat Hamilton nog wel eens kan gaan stoppen.

Bestolen

Achtvoudig wereldkampioen rally Sébastien Ogier was te gast in het Franse programma Super Mercato Show. De rallykampioen werd daar haast vanzelfsprekend naar zijn visie op de Formule 1-titelstrijd gevraagd. Ogier denkt niet dat Hamilton stopt maar staat wel volledig achter hem: "Het is waarschijnlijk een bittere pil voor hem. Het voelde voor hem alsof hij was bestolen. Hij is bestolen, laten we niet te bang zijn om dat te zeggen."

Verstappen

Ogier is overigens niet van mening van de wereldtitel van Verstappen onterecht was, de Fransman leeft simpelweg mee met Hamilton. "Ik heb een heleboel respect voor Verstappen, hij had echt een fantastisch seizoen. Maar tijdens dat laatste weekend was Hamilton dominant, hij reed tot het einde vooraan. Toen kwam die beroemde safety car in de laatste paar ronde de baan op."