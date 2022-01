Video: Red Bull kijkt terug op Verstappens 'Godzilla-moment'

Gisteren maakte de Formule 1 bekend dat het contract met de Grand Prix van Singapore werd verlengd. De nachtrace ontbrak de afgelopen twee jaar op de kalender door de coronapandemie. Dit jaar keert de populaire wedstrijd weer terug op de kalender en daar zijn veel fans blij mee.

Ook de teams zijn verheugd met de contractverlenging van de race in Singapore. Red Bull Racing grijpt het moment aan om terug te kijken naar een van hun favoriete momenten in de stadsstaat. In 2016 beleefde Max Verstappen namelijk een bijzonder moment tijdens de vrije trainingen.