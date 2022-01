Wereldkampioen Verstappen onthult nieuw helmontwerp

Max Verstappen zal dit seizoen zijn wereldtitel gaan verdedigen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur zal dat doen met een gloednieuw startnummer, hij neemt ,tijdelijk, afscheid van zijn trouwe nummer 33 en gaat rijden met het kampioensnummer 1. Ook heeft hij een nieuw helmontwerp.

In een video op social media onthult de Nederlander zelf zijn nieuwe helmontwerp. De helm lijkt op zijn design van vorig jaar maar heeft toch enkele grote verschillen. Zo is er dit jaar meer goud te zien op zijn helm en keert de witte kleur van vorig seizoen terug. Ook het nieuwe startnummer komt terug in het ontwerp.