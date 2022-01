Horner hoopt op Hamilton: "Sport draait om competitie"

Max Verstappen en Lewis Hamilton kregen afgelopen seizoen de Formule 1-fans op de banken. De twee kemphanen vochten een ongekende spannende titelstrijd uit en gingen daarin meermaals op het randje. Het publiek genoot van het duel en de sport trok een miljoenenpubliek. De titelstrijd werd dan ook in stijl beslist in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale.

In Abu Dhabi leek Hamilton lange tijd op weg naar de wereldtitel. Door een late discutabele safety car kreeg Verstappen echter nog één kans om toe te slaan. Hij greep het moment met beide handen aan en kroonde zich tot wereldkampioen. Na afloop was de teleurstelling bij Hamilton zeer groot. Sinds die race zwijgt Hamilton en zijn stilte zorgt voor een ware geruchtenstroom. Zo is er grote twijfel over of hij zijn loopbaan wel gaat vervolgen.

Hoog niveau

Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt echter dat Hamilton gewoon door gaat met racen. Horner genoot van het duel tussen zijn kopman Verstappen en rivaal Hamilton. In gesprek met WION is Horner dan ook zeer helder: "Ik hoop dat Lewis er dit jaar weer bij is. Hij is nog steeds van een heel erg hoog niveau. Die twee waren echt een klasse apart vorig seizoen. Uiteindelijk is het zijn eigen beslissing. Het is zijn loopbaan dus het is aan hem. Ik weet zeker dat hij uiteindelijk gaat kiezen voor wat voor hem het beste is en wat hij zelf ook wil. Maar het is niet onze zaak."

Competitie

Hamilton liet de Red Bull-ploeg regelmatig werken voor hun geld. De rivaliteit was reusachtig maar Horner genoot ervan en zou het voor geen goud willen missen. Mede daarom ziet hij Hamilton graag doorgaan: "Sport draait om competitie. Als er steeds dezelfde winnaar is, dan wordt het natuurlijk minder interessant. Er heerste een enorme rivaliteit tussen de teams en coureurs. Iedere race was het verschil tussen die twee minimaal. Het was echt fantastisch, misschien wel het beste seizoen van de afgelopen dertig, veertig jaar."