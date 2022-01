Mercedes van Michael Schumacher wordt geveild

In 2010 maakte de legendarische Michael Schumacher zijn comeback in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen ging racen voor het nieuwe fabrieksteam van Mercedes en de ambities waren huizenhoog. Het avontuur liep echter uit op een teleurstelling, Schumacher eindigde in drie jaar slechts één keer op het podium. Buiten de baan vermaakte de Duitser zich opperbest.

Hij kreeg van zijn werkgever namelijk een Mercedes C63 AMG Estate tot zijn beschikking. In deze luxe uitgevoerde liet Schumacher zich naar de circuits vervoeren. Hij kon in de bolide genieten van allerlei luxueuze snufjes, de auto is namelijk uitgerust met opties van in totaal 20.000 euro. Het luxeproduct werd na een jaar verkocht in Zwitserland en Schumacher kreeg andere bolides tot zijn beschikking.

Nu staat de Mercedes te koop. Het veilinghuis Bonhams gaat de C63 op 3 februari veilen en hoopt een aardige som geld te kunnen ophalen voor de wagen. Het is de verwachting dat de wagen voor maximaal 110.000 dollar zal worden verkocht aan de hoogste bieder. Normaliter is de auto zo'n 50.00 dollar waard op de Amerikaanse markt. Maar doordat Schumacher de eigenaar was van de bolide is de waarde veel hoger.