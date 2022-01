Mercedes deelt bizarre Hamilton-statistieken

Lewis Hamilton is al negen jaar in dienst van het team van Mercedes. Het is een gelukkig huwelijk, gezamenlijk verbraken Hamilton en Mercedes zeer veel records. Hamilton werd sinds 2013 zes keer wereldkampioen in zijn Mercedes. Dat is qua statistieken echter nog maar het topje van de ijsberg.

Mercedes deelt trots enkele bizarre statistieken van hun topman. Volgens de Duitse renstal stond Hamilton 178 als Mercedes-coureur aan de start van een race, 133 keer eindigde hij op het podium. Hij wist van die 133 races 82 keer als winnaar over de streep te komen. In totaal heeft hij 46 procent van zijn Mercedes-races gewonnen.

Goed voor de dag

Hamilton werd vorig jaar de eerste keer uit de geschiedenis van de Formule 1 met meer dan 100 winstpartijen. 82 keer kwam hij in een Mercedes als winnaar over de lijn. Ook op de zaterdag komt Hamilton regelmatig goed voor de dag. Hij wist met Mercedes 77 poles te pakken. In totaal startte hij zelfs 125 keer vanaf de eerste startrij in zijn Mercedes.

Het is vooralsnog maar de vraag of Hamilton deze cijfers gaat aanscherpen in 2022. De Brit zwijgt sinds zijn nederlaag in de titelstrijd van vorig jaar. Het is voer voor geruchten, men twijfelt of de Brit wel doorgaat met racen. Mercedes lijkt niet te twijfelen en plaats veelvuldig foto's en video's van hun kopman op social media.