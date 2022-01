Gaat Bottas profiteren van nieuwe reglementen? "Timing echt perfect"

De nieuwe reglementen zorgen aankomend seizoen waarschijnlijk voor een ware aardverschuiving binnen de Formule 1. De topteams van de afgelopen paar jaar kunnen zomaar eens terug vallen en andere teams kunnen zomaar boven komen drijven. Coureurs die van team zijn gewisseld hebben misschien wel goud in handen.

Niemand weet wat er aankomend seizoen gaat gebeuren. Het is in ieder geval wel duidelijk dat iedereen rekening houdt met een compleet nieuwe pikorde. Teams die de afgelopen paar jaar achteraan rond sukkelden kunnen nu zomaar meedoen om de knikkers. Dat kan Valtteri Bottas zomaar eens goed uitkomen. De Fin verruilde topteam Mercedes voor het kwakkelde Alfa Romeo.

Focus

De Zwitserse renstal hoopt te kunnen profiteren van de nieuwe regels, maar ze zijn natuurlijk niet te enige. Wel hebben ze met Bottas een zeer ervaren pion aangetrokken. Hij denkt dat hij zomaar eens een goed seizoen kan gaan draaien. Tegenover The Race spreekt de Fin zich uit: "Het is zo dat we compleet nieuwe auto's hebben. Daarnaast heeft Alfa Romeo vorig jaar snel de focus gelegd op dit seizoen."

Timing

Naast de nieuwe regels moeten de teams met nog een verandering rekening houden. Dit jaar is de budget cap immers weer wat omlaag gegaan. Bottas en Alfa Romeo zien hierdoor hun kansen alleen maar groeien. Bottas is er maar wat blij mee: "Dat geeft de kleinere teams de kans om mee te vechten aan de kop van het veld. Dus mijn timing is echt perfect."