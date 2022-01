Video: Mercedes kijkt terug op eerste werkdag Hamilton

Lewis Hamilton en Mercedes vormden de afgelopen jaren een haast onverslaanbaar team. De Brit pakte zes wereldtitels in Britse dienst en won onmetelijk veel races in zijn Mercedessen. Toch was hij niet altijd in dienst van de Duitse renstal, in 2013 zette hij voor het eerst voet in de Mercedes-fabriek.

Nadat Hamilton zijn McLaren-loopbaan had afgesloten maakte hij de overstap naar het team van Mercedes. In zijn eerste jaar was hij nog niet zó succesvol ,slechts één overwinning, maar het was het begin van een historische combinatie.