McLaren deelt opnieuw sneakpeak van nieuwe MCL36

Over ongeveer twee maanden begint het nieuwe Formule 1-seizoen. De teams zijn hard bezig met de voorbereidingen en overal wordt er hard gewerkt aan de gloednieuwe auto's. De teams kunnen haast niet wachten om hun nieuwe strijdwapens met de buitenwereld te delen. Met enige regelmaat komen er dan ook enkele sneakpeaks naar buiten.

Bij het team van McLaren is men in ieder geval zeer enthousiast over de aankomende onthulling. Ze kunnen had dan ook niet laten om soms het één en ander te delen over de nieuwe wagen. Ook nu is het weer raak, het team deelt een onduidelijke foto van hun nieuwe bolide. Het is in ieder geval duidelijk dat de wagen luistert naar de naam MCL36.