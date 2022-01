Horner onderstreept band met Verstappen: "Relaties gaan niet over contracten"

Max Verstappen liet vorig jaar zijn team Red Bull Racing juichen. De Nederlander kende een enorm succesvol seizoen en beslissende zijn kampioensduel met Lewis Hamilton in zijn voordeel. Het feest was reusachtig en Verstappen zelf sprak zijn grote dankbaarheid uit naar zijn team en dat was wederzijds.

Verstappen gaf zelfs aan helemaal nooit te willen vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. Tijdens het podiuminterview na zijn kampioensrace was hij nogal duidelijk. De Nederlander gaf aan dat hij nog wel 10 tot 15 jaar voor het team wilde racen, dat zou betekenen dat hij nooit meer weg zou gaan bij Red Bull Racing.

Contracten

Ook teambaas Christian Horner wil Verstappen helemaal niet kwijt. De Brit heeft een speciale band met zijn huidige topcoureur. Die band is hem veel waard, Horner wordt geciteerd door Speedcafé: "Relaties gaan volgens mij niet over contracten, het gaat juist over relaties. Max kwam hier binnen als een jongentje en hij is inmiddels doorgegroeid tot een jonge man. Hij is gegroeid, samen met het team."

Papier

Horner zelf is ook trots op de Nederlander. De ervaren teambaas heeft al met veel grote coureurs samengewerkt maar me Verstappen is alles anders. Horner steekt dat ook niet onder stoelen of banken: "Ik denk dat onze relatie, het vertrouwen dat we in elkaar hebben, dat is veel meer waard dat een stukje papier. Ik kijk er naar uit om nog vele jaren te racen met Max en ik denk dat de beste jaren nog moeten komen."