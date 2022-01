VeeKay ziet Formule 1-avontuur wel zitten: "Als ik de kans krijg om de teamgenoot van Verstappen te worden"

De Nederlandse autosportfan is de afgelopen jaren flink verwend met de vaderlandse successen. Max Verstappen veroverde afgelopen jaar zijn allereerste wereldtitel en heeft de Formule 1 eigenhandig groot gemaakt in Nederland. Maar ook aan de andere kant van de plas maakt een Nederlander grote indruk op de racefans.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout rijdt sinds enkele jaren in de Amerikaanse IndyCar en doet dat zeker niet onaardig. Afgelopen seizoen wist hij voor het eerst een overwinning te pakken en liet hij zichzelf ook zien tijdens de legendarische Indy 500. Hij startte de race zelfs van de eerste startrij maar kon dat niet omzetten in een winstpartij.

Verstappen

Toch staat VeeKay niet onwelwillend tegenover een mogelijke overstap naar de Formule 1. Tegenover Ziggo Sport laat hij weten er niet mee bezig te zijn maar dat men nooit, nooit moet zeggen: "Als ik de kans krijg om de teamgenoot van Max Verstappen te worden of misschien zijn concurrent bij een ander team, dan zou ik er wel over gaan nadenken."

Leven compleet

Maar vooralsnog zit hij helemaal op zijn plaats in de Verenigde Staten. Hij maakt indruk in de IndyCars en wil daar vanzelfsprekend graag mee doorgaan: "Als ik de aankomende twintig jaar kan racen in de IndyCar en ook nog eens kan meevechten voor de titels, dan is mijn leven wel compleet hoor."