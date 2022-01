Brown positief over samenwerking met Mercedes: "Ze hebben een goed gevoel over de ontwikkeling"

Het team van McLaren hoopt aankomend seizoen een grote stap naar voren te kunnen zetten. De Britse renstal is één van de teams die hoopt te kunnen profiteren van de nieuwe reglementen die dit seizoen in gaan. Om sterk uit de startblokken te komen is het evident dat ook de motor snel sterk is.

McLaren rijdt sinds vorig seizoen met Power Units van Mercedes. Het eerste jaar van die hernieuwde samenwerking verliep zeer positief met meerdere podiumplaatsen en een overwinning van Daniel Ricciardo in Italië. Bij het team zelf heerst er optimisme over het aankomende seizoen.

Positieve signalen

Tijdens het afgelopen seizoen wisselden de Mercedes-coureurs zelf opvallend vaak van Power Unit. Dit zorgde voor twijfels over de betrouwbaarheid maar deze heersen niet bij McLaren. CEO Zak Brown maakt zich zelfs helemaal geen zorgen. In gesprek met Motorsport.com laat hij zelfs blijken dat hij louter positieve signalen heeft ontvangen: "Ze hebben een goed gevoel over de ontwikkeling. Wij hadden vorig jaar gelukkig te maken met een betrouwbare motor. Zoals je misschien wel weet speelt er meer omtrent de betrouwbaarheid dan alleen de PU."

Kopzorgen

McLaren eindigde vorig jaar als vierde bij de constructeurs en was daarmee ook direct het beste Mercedes-klantenteam op de grid. Brown heeft dan ook weinig kopzorgen op dit gebied: "Ik denk dat onze jongens goed werk hebben geleverd met de Power Unit in het eerste jaar. De betrouwbaarheid was bij ons misschien niet zo'n twijfelgeval zoals het bij andere teams het geval was."