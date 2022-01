Hamilton staat zware klus te wachten: "Hij moet over de pijn heen stappen"

Het is nog steeds niet duidelijk of Lewis Hamilton wel doorgaat met racen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft sinds zijn pijnlijke nederlaag in Abu Dhabi niets meer van zich laten horen en de twijfels omtrent zijn persoon stapelen zich op. Hij zou zijn toekomst laten afhangen van het FIA-onderzoek naar de beslissingen die werden genomen tijdens de seizoensfinale.

Maar als Hamilton 'gewoon' terugkeert zal hem een zware strijd te wachten staan. De nieuwe reglementen kunnen voor een aardverschuiving binnen de sport zorgen en de concurrentie is ook niet mals. Zijn rivaal Max Verstappen zal de wereldtitel met hand en tand gaan verdedigen en daarnaast heeft de Brit ook nog eens een nieuwe teamgenoot. Zijn nieuwe teammaat George Russell barst van de ambitie en het talent en zal zeker geen tweede viool gaan spelen.

Pijn

Hamilton moet dus veel hordes nemen als hij straks weer in de auto stapt. Sky Sports-reporter Ted Kravitz is het daar roerend mee eens. Bij zijn werkgever geeft Kravitz aan wat de eerste horde is: "Hij moet over de pijn van Abu Dhabi heen stappen. Daarnaast moet de FIA hem overtuigen dat alles eerlijk gaat verlopen."

Concurrentie

Maar Hamilton moet ook rekening gaan houden met de concurrentie op de baan. Vanzelfsprekend moet Hamilton daarvoor naar de verwachte concurrentie kijken: "Daarnaast heeft hij ook te maken met een gloednieuwe teamgenoot (George Russell, red.) en ook met Max Verstappen. Die zal veel zelfvertrouwen hebben. Het wordt een zeer grote klus voor Hamilton."