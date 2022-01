Brown klaar met B-teams: "Niet in lijn met principes van de Formule 1!"

Het is inmiddels wel duidelijk dat McLaren tijdens het aankomende seizoen de aanval wil openen op de topteams. CEO Zak Brown opent in ieder geval op vocale wijze de aanval op de top. De Amerikaan laat geen spaander heel van de huidige omstandigheden in de koningsklasse van de autosport.

Brown dropte gisteren een bommetje door met een uitgebreid statement te komen over het aankomende seizoen. In zijn uitgebreide betoog kon hij het niet laten om stevig uit te halen naar de concurrentie. De Amerikaan haalt vooral uit naar de topteams Red Bull Racing en Mercedes. Hij hekelde eerder al het radiogebruik van de toppers.

B-teams

Maar dat is niet het enige waaraan Brown zich stoort. De olijke Amerikaan hekelt ook nog eens het gebruik van de zogenaamde B-teams. In zijn betoog op de teamsite is er fel over: "De bedreiging van A- en B-teams is nog altijd aan de orde. Het is heel erg belangrijk dat de regelgeving van de sport wordt aangescherpt om dit soort dingen te voorkomen. De huidige regels zijn in het voordeel van de B-teams, of klantenteams."

Principe

Volgens Brown is er zelfs helemaal geen plaats voor dit soort teams in de koningsklasse van de autosport. Het botst met zijn beeld van de Formule 1: "Dit is niet in lijn met het principe van de Formule 1: echte constructeurs die degens kruisen onder gelijke voorwaarden. De sport moet echt bestaan uit tien echte constructeurs. Naast het delen van Power Units en misschien versnellingsbakken moeten ze gewoon allemaal zelf de prestatiegerichte onderdelen maken."