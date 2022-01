Brown haalt kiezelhard uit: "Leek meer een pantomime-auditie!"

De meest recente Grand Prix van Abu Dhabi houdt de gemoederen in de Formule 1 nog steeds flink bezig. De manier waarop de titelstrijd werd beslist zet nog steeds kwaad bloed bij het team van Mercedes en de roep voor verandering wordt dan ook steeds harder. Autosportfederatie FIA is inmiddels een diepgravend onderzoek gestart en dat zal waarschijnlijk gevolgen hebben.

Vooral de manier waarop er in Abu Dhabi met de regels omtrent de safety car-procedure werd omgesprongen is nog steeds een heikel punt. Langzamerhand beginnen er steeds meer partijen zich te bemoeien met de zaak. De topteams lieten al tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi van zich horen, de andere teams hebben ook hun mening klaar liggen.

Inconsistentie

McLaren CEO Zak Brown heeft er dan ook zo zijn bedenkingen over. De Amerikaan heeft ook zo zijn mening over de gebeurtenissen. In een uitgebreid betoog op de site van zijn team spreekt hij zich uit: "Het is duidelijk dat de regels en de manier waarop ze worden nageleefd niet acceptabel zijn. Niemand is blij met de inconsistentie in het naleven van de regels maar deze werden wel uitgebuit door de teams voor voordeel in de competitie."

Pantomime

Brown geeft toe dat de teams zeer zeker een bijdrage hebben geleverd aan deze onplezierige ontwikkeling. Het is Brown opgevallen dat de teams hier driftig gebruik van proberen te maken. Maar de Amerikaan is er niet blij mee en staat er dan ook niet achter. Hij deelt een kiezelharde sneer uit: "Dit was niet bepaald goed voor de Formule 1. Soms leek het meer een pantomime-auditie in plaats van het toppunt van een wereldwijde grote sport."