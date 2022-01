Wolff nog steeds woest maar prijst Verstappen: "Hij is een waardige kampioen"

Het aankomende Formule 1 seizoen barst over een kleine twee maanden alweer los. Toch spookt de laatste race van het afgelopen seizoen nog steeds door het hoofd van veel Formule 1-volgers. De gebeurtenissen in de slotfase van de seizoensfinale in Abu Dhabi krijgen dan ook een staartje.

In Abu Dhabi leek Lewis Hamilton lange tijd op weg naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Een zeer late safety car gooide roet in het eten. Wedstrijdleider Michael Masi raffelde de safety car-procedure af en bij Mercedes ontstak men in een enorme woede. Tot overmaat van ramp haalde Max Verstappen zijn rivaal Hamilton in en werd de Nederlander wereldkampioen. De woede bij Mercedes werd hierdoor nog veel groter.

Simpelweg fout

De boosheid is na ruim een maand nog steeds niet gaan liggen. Het doet teambaas Toto Wolff nog steeds zeer veel pijn. De Oostenrijker spreekt met zijn hart in gesprek met Kronen Zeitung: "Het zal nooit worden vergeten. Wat er gebeurde met Lewis was simpelweg fout. Op die dag was hij echt onverslaanbaar. Totdat de stewards aan de gang gingen en er op drie punten inbreuk werd gepleegd op de regels. Het is gewoon heel erg moeilijk te begrijpen."

Waardige kampioen

Toch toont Wolff ook zijn sportieve kant. De Mercedes-bons neemt Verstappen dan ook helemaal niets kwalijk. Hij heeft niets anders dan lof voor de Nederlandse wereldkampioen: "Het zal altijd bij ons blijven ook al is Verstappen een waardige kampioen als je het hele seizoen bekijkt. Maar op die dag in Abu Dhabi was er één beter dan de ander en die heeft niet gewonnen."