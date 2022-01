Waar ligt de toekomst van 'ondergewaardeerde' Pierre Gasly?

Het heeft er alle schijn van dat Pierre Gasly dit seizoen voor het laatst genoegen neemt met een plekje bij Scuderia AlphaTauri, het opleidingsteam van Red Bull. De Fransman is in bezit van een contract dat na 2022 afloopt en zal voor volgend jaar kijken naar vacante stoeltjes bij de teams met meer mogelijkheden. Maar waar kan de 'ondergewaardeerde' Gasly in 2023 terecht?

Ondergewaardeerd staat tussen aanhalingstekens, omdat het werk van Gasly zeker wel gewaardeerd wordt. AlphaTauri is dolblij met de bijdrages van de 25-jarige Fransman en ook het publiek en de media weten zijn uitstekende prestaties bij de Italiaanse renstal op waarde te schatten. Alleen voelt hij zelf weinig waardering vanuit de leiding van Red Bull.

Anders had hij inmiddels wel een herkansing bij hoofdmacht Red Bull Racing gekregen, zo redeneert Gasly. Eerlijk is eerlijk, wat hij de voorbije 2,5 seizoenen voor AlphaTauri/Toro Rosso heeft laten zien zou in elke normale situatie een nieuwe kans naast Max Verstappen rechtvaardigen. Alleen heeft hij die kans in 2019 al gekregen en toen niet gegrepen.

Red Bull Racing sloeg vorig jaar een andere weg in door iemand van buitenaf aan te trekken. Sergio Perez had niet de opleiding van Red Bull doorlopen, maar mocht zich in 2021 wel bewijzen als opvolger van Alexander Albon. De Mexicaan presteerde naar behoren en dwong daarmee een nieuwe verbintenis voor komend seizoen af.

Een terugkeer naar Red Bull Racing is voor Gasly dan ook alleen mogelijk als Perez dit jaar tegenvalt. Voldoet de Mexicaan gewoon aan de verwachtingen van Helmut Marko en Christian Horner, dan blijft die deur gesloten. In dat geval zal Gasly niet aarzelen om zijn conclusies te trekken en zijn heil buiten de Red Bull-familie te zoeken.

De topteams zijn redelijk gevuld. Van de top vier uit het constructeurskampioenschap van 2021 heeft alleen Ferrari een stoeltje beschikbaar, maar de Scuderia heeft al aangegeven spoedig met Carlos Sainz in onderhandeling te gaan over contractverlenging. Gasly zal zijn blik dus moeten verruimen naar teams met vergelijkbare prestaties als AlphaTauri, maar met meer potentieel.

Wat dat betreft kan Aston Martin wel een mooi alternatief zijn. De Britse renstal is eigendom van de schatrijke Lawrence Stroll en is bezig met de bouw van een hypermoderne nieuwe fabriek in Silverstone. Aston Martin timmert aan de weg om in de nabije toekomst uit te groeien tot team om rekening mee te houden en Gasly heeft de kwaliteiten en leeftijd om dat verder vorm te geven.

Aangezien Lance Stroll het zoontje van de teameigenaar is, is zijn kostje wel gekocht. De verwachting is dan ook dat diens teamgenoot Sebastian Vettel degene is die eventueel moet wijken voor Gasly. Vettel veroverde vier titels met Red Bull Racing, maar bevindt zich in de herfst van zijn carrière en het zou weinigen verbazen als hij na komend seizoen stopt met de Formule 1.