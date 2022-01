Video: Russell begonnen aan Mercedes-klus

George Russell is officieel begonnen aan zijn nieuwe job als Mercedes-coureur. De Brit is vol enthousiasme de fabriek binnen gestapt en heeft direct de klus met beide handen aangepakt. Russell is begonnen met wat simulator-werk en barst van de ambitie.

Hij kreeg een telefoontje aangereikt van het social media team om de fans te laten weten dat zijn eerste dag als Mercedes-werknemer naar wens is verlopen. Hij zal dit jaar een koningskoppel gaan vormen met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, als deze besluit om door te gaan met racen.