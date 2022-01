Hill haalt uit naar boze Hamilton-fans: "Doe jezelf een plezier!"

Veel fans van Lewis Hamilton zijn nog steeds boos over de manier waarop hun held de wereldtitel verloor in Abu Dhabi. De Brit werd immers in de allerlaatste ronde ingehaald door zijn rivaal Max Verstappen. Dat kwam mede doordat wedstrijdleider de safety car-procedure afraffelde.

De woede bij Hamiltons team Mercedes en diens fans is nog zeer vers. Het is in ieder geval duidelijk dat de titelstrijd niet meer kan worden teruggedraaid, Max Verstappen is en blijft de wereldkampioen van 2021. Toch houdt het de gemoederen bij de fans nog flink bezig, ze grijpen elke kans aan om dat te laten blijken.

Ook enkelvoudig wereldkampioen en huidig Sky Sports-analist Damon Hill krijgt te maken met boze Hamilton-supporters. Toen de Brit een ode aan de overleden zangeres Ronnie Spector deelde op Twitter kreeg hij te maken met een boze fan. De Twitteraar vroeg zich op smalende toon af of Hills tweet over Formule 1 'journalisten' ging om er daarna enkele treiterende hashtags aan toe te voegen.

If you are a Hamilton fan, do yourself a favour and get over it because its not coming back. Ever. Look forward to seeing @LewisHamilton sock it to 'em in 2022. Winners don't constantly bleat on about how unfair it all is. Show some backbone. Queue hate ....✌🏻 #f1