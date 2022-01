Ralf Schumacher tipt Mercedes over mogelijke Hamilton-opvolging: "Ervaring en snelheid zijn er nog steeds"

Er is nog steeds veel onduidelijkheid omtrent de positie van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur zwijgt nog steeds en de geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren. Zo zou de teleurgestelde Hamilton zomaar zijn helm aan de wilgen kunnen gaan hangen. De vraag is dan wie hem moet gaan opvolgen.

Momenteel is het echter nog helemaal niet zeker of de recordbrekende Brit daadwerkelijk gaat stoppen. Het is wel duidelijk dat hij teleurgesteld is in de gang van zaken bij de wedstrijdleiding. Dit gaat vanzelfsprekend over de gebeurtenissen tijdens de seizoensontknoping in Abu Dhabi. Sinds hij daar de titel verloor is hij muisstil. Zolang er geen duidelijkheid is neemt het geruchtencircuit de overhand. Mocht Hamilton immers stoppen dan moet er een vervanger komen.

Ideale opvolger

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft zich ook over deze zaak gebogen. De Duitser heeft lang nagedacht en denkt wel te weten wie Hamilton zou kunnen opvolgen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports is hij duidelijk en tipt hij Sebastian Vettel. Schumacher ziet in zijn landgenoot de ideale opvolger: "De ervaring en de snelheid van Sebastian zijn daar nog steeds. Daarnaast kent hij ook de Mercedes en de motor. Ik denk dat het Aston Martin concept vergelijkbaar is."

Onwelwillend

Mocht het daadwerkelijk zover komen, dan denkt Schumacher dat Vettel er niet onwelwillend tegenover zou staan. De Duitser deelt zijn voorspellingen: "Als hij de kans zou krijgen om voor dit team te gaan racen dan zou hij die pakken, honderd procent. Hij krijgt er een betere kans om te racen, dat is wat Sebastian graag heeft. Hij wil weer races gaan winnen, dat heeft hij laten zien."