Vasseur blikt terug op Andretti-soap: "Alleen een afleiding voor mij!"

Het afgelopen jaar leek het er eventjes op dat de legendarische racenaam Andretti zijn intrede in de Formule 1 ging maken. Michael Andretti was in vergevorderde gesprekken verwikkeld met de eigenaren van het team van Alfa Romeo. De deal leek geruime tijd in kannen en kruiken maar ketste op het allerlaatste moment af.

Het was lange tijd een hottopic in de Formule 1-wereld. Maar de droom bleek groter dan de werkelijkheid en de Andretti-deal ging op het allerlaatste moment niet door. Dat er werd gesproken was overduidelijk geen gerucht maar een feit. Volgens Andretti was het zelfs zo dat ze slechts 48 uur van de deal af waren. Maar het liep uiteindelijk allemaal in de soep.

Afleiding

Bij het team van Alfa Romeo leek men zich niet druk te maken over de zaak. Teambaas Frédéric Vasseur geeft in gesprek met Autosport aan dat hij als enige slapeloze nachten had. De Fransman deelt of het überhaupt een afleidende factor was: "Nee, het was alleen een afleiding voor mij! We zijn niet gestopt met de technische kant en het vertraagde ook de ontwikkeling niet."

Uitstellen

Wel waren er bepaalde punten waar er wat aandacht nodig was. Maar Vasseur wil er niet te zwaar aan wegen. De vrolijke Fransman geeft uitleg: "Bij sommige discussies ,met sponsors en coureurs enzovoorts, moesten we nogal aanwezig zijn. Maar uiteindelijk veranderde het niets aan de situatie. Het had geen impact, we moesten alleen enkele beslissingen uitstellen."