Alpine gaat niet door met Marcin Budkowski in 2022 als teambaas

Alpine heeft bekend gemaakt niet door te willen gaan met Marin Budkowski. De Poolse engineer was actief als teambaas van Alpine vanaf januari vorig jaar, maar is nu alweer ontslagen.

Alpine heeft verschillende reorganisaties ondergaan, hierdoor vielen verschillende functies al weg. Alain Prost is nog steeds de baas over het gehele team, maar wie de nieuwe teambaas wordt, is nog onbekend. Wel zou de oud-teambaas van Aston Martin, Otmar Szafnauer een goede kans maken. Alpine CEO Laurent Rossi neemt de functie van Budkowski tijdelijk over.

Alpine start komend seizoen met Fernando Alonso en Esteban Ocon aan het 2022-seizoen. Het 2021-seizoen was zeer succesvol voor het team. Ocon won zelfs een race en het team finishte vaak in de punten. Waarom Budkowski is vertrokken, is niet duidelijk. De Poolse ex-teambaas zei over zijn vertrek: “Ik heb er echt van genoten om deel uit te maken van het team van Renault en later Alpine. En natuurlijk ook om te mogen werken met zo'n getalenteerde groep mensen. Ik zal de vooruitgang van het team dan ook zeker en met veel plezier volgen in de komende jaren."