Red Bull Racing eert wereldkampioen Verstappen met bijzonder bord

Het is alweer ruim een maand geleden dat Max Verstappen zich tot wereldkampioen kroonde. De Nederlander pakte zijn eerste wereldtitel en de vreugde was reusachtig. Niet allen Verstappen was blij, ook bij zijn team Red Bull Racing was men buiten zinnen van vreugde.

Red Bull toont hun trots dan ook op elk mogelijk moment. Op Twitter plaatst het team een foto van een bijzonder bord in Milton Keynes. Op het bordje bij de thuisbasis staat een zeer trotste tekst: Max Verstappen World Champion 2021. Naar alle waarschijnlijkheid zal Red Bull nog wel vaker hun trots aan de buitenwereld tonen.