Marko prijst 'loyale' Perez: "Doet zijn werk zonder te klagen of te protesteren"

Aankomend seizoen blijft er veel hetzelfde bij Red Bull Racing. Voor het eerst sinds jaren behoudt Max Verstappen dezelfde teamgenoot. Sergio Perez liet in 2021 zien wat hij waard was door in de slotfase van het seizoen meermaals Verstappen bij te staan bij diens succesvolle titelstrijd.

Vooral tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi viel het beulswerk van de Mexicaan op. Perez hield Verstappens aartsrivaal Lewis Hamilton op door waanzinnig te verdedigen. Hierdoor kon Verstappen het gat dichtrijden en de afloop van het titelduel is inmiddels in Nederland vaderlandse sportgeschiedenis. Perez kreeg volop lof van analisten maar ook vanuit het eigen team.

Downforce

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt nog één keer terug op die beslissende actie van Perez in Abu Dhabi. De Oostenrijker was te gast bij zijn landgenoten van ServusTV. Daar legde hij nog één keer uit waarom Perez zo goed kon verdedigen op het Yas Marina Circuit: "Hij had gewoon meer downforce en daarom was hij sneller in de derde sector."

Loyaal

Marko is over het algemeen een grote fan van Perez. Het sublieme verdedigingswerk van de Mexicaan zorgde alleen maar voor nog meer respect. Marko is duidelijk een trots man: "Hij is enorm loyaal en een enorme teamplayer. Natuurlijk hebben we verschillende scenario's met hem doorgenomen. Hij doet zijn werk zonder te klagen, protesteren of vragen te stellen."