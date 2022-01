Sainz kon niet genieten van podium in Monaco: "Was echt chagrijnig"

Carlos Sainz liet vorig seizoen zien dat hij een prima coureur is. In zijn eerste seizoen voor Ferrari verbaasde hij vriend en vijand en versloeg hij zelfs zijn teamgenoot Charles Leclerc. De twee kunnen het goed vinden met elkaar maar reden elkaar soms ook in de weg.

In Monaco was de frustratie bij Sainz zeer groot. De twee Ferrari's waren zeer snel en in de kwalificatie vochten ze voor de pole position. Sainz leek de tijd van zijn teamgenoot te gaan verbeteren totdat Leclerc crashte. Hierdoor kon niemand een snellere ronde noteren. Sainz liep hierdoor de pole mis en was zeer teleurgesteld.

Chagrijnig

Een dag later nam de Spanjaard sportief revanche door als tweede over de finish te komen. Nu blijkt echter dat er niet van kon genieten. Tegenover het Spaanse medium Marca spreekt Sainz zich uit: "Monaco was het minst leuke podium uit mijn loopbaan. Ik was echt chagrijnig op zondag. Ik was nog steeds boos over wat er met Charles gebeurde in de kwalificatie."

Teleurstelling

De teleurstelling was groot en bleef maar door het hoofd van Sainz spoken. Hij is geeft eerlijk toe dat het hem flink dwars zat. Sainz: "Ik kan mij herinneren dat ik drie dagen lang met die teleurstelling heb rond gelopen. Het was namelijk mijn allereerste kans op een pole position en ook om een race te winnen."